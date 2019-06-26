В Шанхайский предметный ARWU рейтинг 2019 года вошли 15 российских вузов

Самой успешной областью-номинацией среди университетов РФ стала "Физика", после неё идут "Нанонауки и нанотехнологии".

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) — Global Ranking of Academic Subjects включили 15 российских университетов. Об этом сообщает Проект 5-100.

— Российским лидером по представленности в различных предметных областях стал МГУ им. М.В. Ломоносова (16 раз). Среди вузов Проекта 5-100 по данному показателю на первом месте второй год подряд — НГУ (восемь раз). При этом в общероссийском зачёте вуз занимает второе место, на третьем месте с семью вхождениями каждый расположились НИУ ВШЭ и СПбГУ, — говорится в сообщении.

Всего российские вузы базируются в рейтинге на 27 предметных областях, притом наибольшее количество университетов отмечается в категориях "Физика" (семь вузов), "Математика" и "Нанонауки и нанотехнологии" (по пять учебных заведений).

В рейтинге этого года российские учебные заведения закрепились в сотне лучших вузов мира по различным предметным направлениям, увеличив количество российских университетов, вошедших в топ-100.

— Если в 2017 году в первую сотню по различным областям входило пять российских университетов, в 2018 году их стало шесть, то в этом году уже восемь вузов присутствуют в топ-100 предметных рейтингов, — заметили в пресс-службе проекта.

Рейтинг составлялся на основе пяти пунктов: PUB — продуктивность научной деятельности; CNCI — индекс цитирования; IC — международное сотрудничество; TOP — число публикаций в наиболее престижных в своей области научных журналах; AWARD — количество сотрудников, удостоенных престижных наград в конкретной сфере.