В Никарагуа задержали четырёх человек из-за подозрений в связи с ИГИЛ

Отмечается, что после проведения ряда мероприятий и установления личности задержанных планируют экстрадировать в Коста-Рику.

Сотрудники Нацполиции Никарагуа 25 июня задержали четырёх человек в возрасте от 26 до 41 года, подозреваемых в связи с террористической организацией ИГИЛ*. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Как уточняется, двух египтян и двух выходцев из Ирака задержали во время операции в департаменте Ривас, куда подозреваемые незаконно перебрались из близлежащей Коста-Рики.

По предварительным данным, имена и фамилии трёх из четырёх задержанных частично совпадают с именами боевиков, о которых ранее власти Вашингтона предупреждали Мехико.

Отмечается, что после проведения ряда мероприятий и установления личности задержанных планируют экстрадировать в Коста-Рику.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.