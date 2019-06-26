В Египте шесть силовиков погибли в результате атаки террористов

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Фото © Flickr / Gigi Ibrahim

Шесть египетских силовиков погибли в результате атаки террористов на севере Синайского полуострова, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на органы безопасности страны.

Отмечается, что нападение произошло на три блокпоста в районе Эль-Ариша — крупнейшего города Северного Синая. При этом в перестрелках также было уничтожено семь боевиков, двое из которых были вооружены поясами смертников.

Ранее на севере Египта боевики атаковали два автомобиля. В результате погибли четыре человека.

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