Бари Алибасов о своём состоянии после выписки: Я ничего не забыл

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, возвращаясь домой после выписки из больницы, рассказал, что хорошо себя чувствует, а его память полностью восстановилась. Об этом сообщает "Москва 24".

— Я ничего не забыл, — прокомментировал Алибасов своё состояние.

Он также отметил, что самое большое счастье для него — хорошее состояние его кота, который ждал его дома.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.