КНР приостановит импорт свинины из Канады из-за поддельных документов

Таможенные органы Китая нашли в партии импортированного мяса остатки рактопамина.

Власти Китая планируют ввести временный запрет на импорт свинины из Канады. Об этом сообщается на сайте Посольства КНР в Канаде.

— Недавно китайские таможенные органы проверили остатки рактопамина (вещество для увеличения мышечной массы. — Прим. Лайфа) в партии свинины, экспортируемой из Канады в Китай. После чего китайская сторона немедленно приостановила импорт свинины из соответствующих компаний Канады и потребовала от канадской стороны провести расследование, — говорится в сообщении.

Данные меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов с канадской стороны. Согласно информации посольства, результаты расследования выявили 188 фальшивых документов.

Отмечается, что власти КНР приняли срочные превентивные меры к правительству Канады с целью защиты китайских потребителей, попросив вторую сторону приостановить выдачу сертификатов на экспортируемую в республику свинину с 25 июня этого года.