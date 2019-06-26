СМИ: Абэ встретится на саммите G20 с Путиным, Трампом и Си Цзиньпином

Источник в японском МИД также рассказал, какие вопросы планирует обсудить премьер-министр с американским лидером.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на грядущем саммите "Большой двадцатки" проведёт ряд встреч, в числе которых планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, генеральным секретарём КНР и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в японском МИД.

— У премьера Абэ на вечер 27 июня запланирована встреча с председателем Си Цзиньпином, 28 июня в первой половине дня он встретится с президентом Трампом. Также будет встреча с президентом Путиным, её точная дата и время согласовываются, — уточняет источник в министерстве.

Он также добавил, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

— В ходе встречи на саммите в Осаке стороны намерены подтвердить непоколебимость японо-американского альянса, а также обсудить ряд региональных вопросов, связанных с ситуацией в Северной Корее и на Ближнем Востоке, — рассказывает источник.

Напомним, что саммит G20 в японском городе Осака пройдёт 28–29 июня на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.