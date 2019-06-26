Конгрессмены придумали, как помешать Трампу начать военную операцию против Ирана

По словам одного из них, к такому шагу его подтолкнули опасения, что американский лидер может нанести удар по Ирану и "втянуть страну в ещё одну войну на Ближнем Востоке".

Члены Конгресса США предложили внести поправку к военному бюджету, которая помешает главе Белого дома Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба одного из конгрессменов.

Как уточняется, поправка предусматривает введение запрета на финансирование подобных операций. Инициаторами выступили представитель республиканской партии Мэтт Гэтц и демократ Ро Ханна.

По словам конгрессмена-демократа, к такому шагу его подтолкнули опасения, что американский лидер может нанести удар по Ирану и "втянуть страну в ещё одну войну на Ближнем Востоке".

— Президент Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом, но, учитывая, каких советников он выбрал и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание,—отметил Ханна.

Гэтц, который часто выступает сторонником решений Трампа, заявил, что предложенная мера подтверждает слова президента о том, что "бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют, а не укрепляют Америку". Он также подчеркнул, что все военные действия в стране должны проводиться в соответствии с конституцией.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против "чего-либо американского". Он также подчеркнул, что "не обязан" докладывать Конгрессу США о решении нанести удар по Ирану.

На днях американский лидер также подтвердил, что после скандала со сбитым беспилотником Штаты готовы были нанести удары по трём объектам в Иране, однако за десять минут до бомбёжки он отменил приказ.