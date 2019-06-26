Жители столичного региона почувствуют 26 июня похолодание до 21 градуса тепла

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до 21 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дневная температура составит 19–21 градус тепла, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 12 градусов.

В Подмосковье днём температура воздуха будет колебаться от 17 до 22 градусов со знаком плюс, ночью она может понизиться до девяти градусов.

Ветер в столичном регионе северо-западный 7–12 м/с, а ночью возможна гроза с порывами ветра, достигающими 13–18 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.