Сапёры нашли 70 неразорвавшихся снарядов на улицах казахстанского города Арысь

В казахстанском Арысе, где 24 июня прогремел взрыв в воинской части, нашли 70 неразорвавшихся снарядов на улицах города. Об этом в своём фейсбуке сообщил советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов.

— Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 неразорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах, — заявил Калкаманов.

Он также призвал местных жителей не возвращаться в город, даже за документами.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Из-за трагедии власти приняли решение об эвакуации всего населения города. В результате взрыва погибло два человека.