Генконсул США во Владивостоке покинет свой пост 5 июля

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс прекратит работу на своём посту 5 июля. Об этом он заявил в ходе заседания Российско-американского тихоокеанского партнёрства (РАТОП) в Хабаровске.

— Пятого июля я завершаю свою миссию во Владивостоке, — заявил Кийс.

До этого, по его словам, он будет продолжать способствовать сотрудничеству между странами. Наиболее перспективными направлениями работы остаются транспортное сотрудничество в северных районах, научное сотрудничество и т.д.

Ранее Лайф рассказывал, что Кийс принял участие в крещенских купаниях на Дальнем Востоке.