Виктория Скрипаль: Сергей и Юлия могли инсценировать отравление в Солсбери

Такие слова она аргументирует тем, что её близкие могли пойти на сделку с Лондоном, которому было необходимо обострить отношения с Москвой.

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея и Юлию Скрипаль от России довольно долгое время. Об этом сообщила родственница пострадавших Виктория Скрипаль, передают "Известия".

— У меня есть большие сомнения в том, что их держат вместе. По отдельности проще манипулировать людьми, — заявила она, проявляя обеспокоенность тем, что от них нет никаких вестей. Такая ситуация может сохраняться годами, подчёркивает Виктория Скрипаль.

Племянница Сергея Скрипаля отмечает, что её близкие находятся под постоянным наблюдением. Она также допускает, что они могли пойти на сделку с властями Англии перед инцидентом в Солсбери, поскольку британской стороне нужно было обострить отношения с РФ.

— То, что нас к ним не пускают, вообще считаю кощунством. Видимо, властям Великобритании есть что таить. Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери. Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды, — поясняет женщина.

Мнение о неусыпном контроле со стороны британских властей она подкрепляет историей о прослушивании дядиного голосового сообщения, во время записи которого Сергей Скрипаль спрашивал у кого-то разрешение и только после этого начал диктовать.

Напомним, что, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по словам Великобритании, являются сотрудниками российских спецслужб, выполнявшими задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование. Сама родственница Скрипалей намерена написать об инциденте книгу, в которой будет рассказано, как это дело повлияло на её семью.