Абэ хочет добиться прогресса по мирному договору в ходе встречи с Путиным на G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен добиться прогресса по вопросу мирного договора с РФ в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Двадцатки". Об этом глава японского кабмина рассказал на встрече с политиком Мунэо Судзуки, слова которого приводит агентство Kyodo.

— (Премьер Абэ. — Прим. Лайфа) намерен твёрдо определить путь к заключению мирного договора на основе доверительных отношений с президентом Путиным, — заявил Судзуки.

Ранее стало известно, что Синдзо Абэ на грядущем саммите "Большой двадцатки" проведёт ряд встреч, в числе которых планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, генеральным секретарём КНР и главой США Дональдом Трампом.