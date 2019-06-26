Двух военных США убили в Афганистане

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Фото: ©ТАСС/EPA/JALIL REZAYEE

Американское военное ведомство признало факт гибели своих солдат, однако подробности происшествия не раскрыло.

Двое американских военнослужащих погибли в результате нападения в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане 26 июня, — отмечается в документе.

Отметим, в начале июня в афганской провинции Газни произошёл крупный теракт, направленный против местных силовиков. В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибло не менее восьми сотрудников полиции, ещё девять получили различные травмы.

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