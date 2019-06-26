Бывшего главу Сахалина Хорошавина этапировали в колонию строгого режима

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за коррупционные преступления на 13 лет лишения свободы, этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСИН России по региону.
— Хорошавина в понедельник отправили в колонию строгого режима Хабаровского края, — сообщил собеседник агентства.
Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Следствие отмечает, что, будучи губернатором, Хорошавин в 2014 году получил от 18 человек от двух до 10 миллионов рублей с каждого. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей. Как сообщал Лайф, ранее фигурантов дела экс-главы Сахалина Хорошавина отправили в колонии.
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