Проснувшийся на Курилах вулкан уничтожил флору и фауну на острове Райкоке

На данной территории находилось лежбище сивучей (ушастых тюленей), занесённых в Красную книгу.

Извержение спавшего около века вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноимённом необитаемом острове центральной группы Большой Курильской гряды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Активизация вулкана, которая произошла 22 июня, стала для учёных неожиданностью. Более 12 часов он выбрасывал пепел до 12−13 км над уровнем моря.

— Со склонов вулкана спускались пирокластические потоки (раскалённые лавины, скорость которых достигает 700 км/ч. — Прим. Лайфа), прошли мощные пеплопады. Остров превратился в безжизненную пустыню в считаные часы. В результате извержения всё живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено, — приводит слова директора ИВиС Алексея Озерова РИА "Новости".

В связи с извержением многие авиакомпании, чьи самолёты совершали полёты рядом с островом, изменили маршруты своих лайнеров из-за опасности попадания пепла в двигатели.

На острове, потерявшем всех своих обитателей, ранее было лежбище занесённых в Красную книгу сивучей, а также довольно много растений, птиц и грызунов. Последнее извержение вулкана Райкоке было зафиксировано в 1924 году.