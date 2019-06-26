Грузовик с рабочими перевернулся в Иркутской области

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб и пятеро получили различные травмы.

По меньшей мере один человек погиб и пятеро пострадали в результате опрокидывания грузовика, который вёз рабочих на технологической дороге в 350 км от Бодайбо в Иркутской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД региона, предварительная версия происшествия — техническая неисправность автомобиля, которая привела к потере управления во время движения с горы.

— Погиб 43-летний пассажир, ещё пять человек пострадали, из них двое получили тяжёлые травмы, трое — ушибы и ссадины. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Организация, которой принадлежит машина, отправила туда вертолёт с медиками на борту, так как местность удалённая, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Красноярском крае также произошло ДТП с летальным исходом. В результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей на трассе Р255 "Сибирь" погибло четыре человека, среди которых — двое детей.