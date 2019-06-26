Американка отдала мошенникам $136 тысяч за борьбу с "русскими хакерами"

Злоумышленники каждые несколько недель взламывали её компьютер, а затем предлагали очистить его от вирусов.

В США женщина перевела свыше 136 тысяч долларов мошенникам, убедившим её в необходимости защитить компьютер от регулярных атак "русских хакеров". Об этом говорится в документах Федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.

Согласно данным суда, жители нью-йоркского района Бронкс Гунджит Малхотра, Гурджит Сингх и Джэс Пэл взламывали компьютеры своих жертв, а затем звонили им и представлялись представителями службы поддержки. Они говорили доверчивым американцам, что за кибератаками стоят "русские хакеры", и предлагали очистить компьютер от вирусов.

— Жертва № 9 сообщила, что с апреля 2018 года по февраль 2019 года она десятки раз говорила по телефону с лицами из "службы поддержки"... Каждые несколько недель эти лица звонили и говорили жертве, что с её компьютером вновь проблемы, потому что "иногда её взламывают русские", — уточнили в суде.

За этот период американка перечислила около 136 тысяч 600 долларов двум подставным компаниям за "технические услуги".

Ранее эксперты предупредили россиян об участившихся атаках вируса-вымогателя.