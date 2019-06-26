У жителя Тюмени обнаружили опухоль массой 15 кг, которую он принял за лишний вес

Огромное новообразование находилось в брюшной полости, но мужчина считал, что просто поправился.

В Тюмени врачи экстренно прооперировали местного жителя, у которого обнаружили в брюшной полости 15-килограммовую опухоль. Как отметили в областном Департаменте здравоохранения, пациент ничего не знал об угрозе своему здоровью и считал, что просто набрал лишний вес. Однако в последнее время ему стало тяжело вести привычный образ жизни, и он решил обратиться к врачам, чтобы они пояснили, что происходит с его организмом.

— К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства — липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селёзенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник, — заявил заведующий хирургическим отделением "Медицинского города" в Тюмени Евгений Франка.

Как отметил специалист, не только разрастание новообразования, но и его масса стали серьёзной трудностью для трёх хирургов. Им приходилось постоянно поднимать 15-килограммовую опухоль, чтобы добраться до необходимых сосудов в теле пациента. Операция продолжалась 10 часов. Врачи успешно удалили опухоль и сделали реконструкцию пищевода и желудка, в которые прорастало новообразование. Евгений Франк пояснил, что в дополнительном противоопухолевом лечении мужчина не нуждается, ведь данный тип опухоли не метастазирует и не поддаётся классической химиотерапии.

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