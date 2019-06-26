Леопард с "двойным гражданством" заблудился между Россией и Китаем

Дикая кошка делает вылазки в КНР и регулярно попадает в объективы фотоловушек сразу двух стран.

Дальневосточный леопард забрёл на пограничную российско-китайскую автодорогу в Приморье и попал на первые полосы газет в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".

Хищника на трассе из приморского посёлка Краскино в китайский город Хуньчунь снял турист из КНР. Фото молодого леопарда вскоре разместили китайские СМИ.

Сотрудники нацпарка узнали в дикой кошке самца Leo 59M. По их словам, эта его вылазка к китайской границе не первая. Как и более 15 других пятнистых кошек, этот хищник имеет "двойное гражданство". Он регулярно попадает в объективы фотоловушек сразу двух стран.

— Появление дальневосточного леопарда на автодороге — не большая редкость, однако этот случай привлекает внимание к важной проблеме. Успешное восстановление редких кошек в России обеспечивает их постепенное расселение и на сопредельные территории Китая. Но для этого надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам, — обратил внимание заместитель директора по науке нацпарка "Земля леопарда" Юрий Дарман.

Ранее сообщалось, что фотоловушки в Приморье запечатлели скрытного леопарда Памелу с котёнком.