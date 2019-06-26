Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендует вернуть полномочия России

Мониторинговый комитет ПАСЕ дал рекомендацию подтвердить полномочия российской делегации в организации. Об этом сообщается на сайте ассамблеи.
— Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, — говорится в сообщении комитета.
Накануне депутаты ПАСЕ оспорили полномочия нашей делегации, которую ассамблея пригласила принять участие в заседаниях организации. Украинская делегация даже покинула зал ассамблеи в знак протеста, а Киев решил отозвать своего постпреда при Совете Европы.
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