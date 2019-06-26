Курс биткоина превысил $12 тысяч впервые с января прошлого года

После длительного периода падения в мае этого года криптовалюта начала вновь резко набирать цену.

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — продолжила рост и по состоянию на 8:00 мск достигла $ 12 446,36 за единицу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Показатель стал рекордным за последние полтора года. В последний раз криптовалюта стоила дороже $12 тысяч в январе 2018 года.

После долгого падения курс биткоина начал существенно расти в начале мая 2019 года. 6 мая впервые с 14 ноября 2018 года стоимость валюты преодолела психологическую отметку в $6 тысяч, а уже 22 июня курс взлетел до $11 тысяч.