Порошенко закидали дымовыми шашками под Львовом

Представитель политика утверждал, что метателей было несколько и кто-то из них якобы разговаривал по-русски.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали дымовыми шашками во время встречи с избирателями в городе Стрые во Львовской области. Кадры опубликовал пресс-секретарь политика Святослав Цеголко.

— Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью, — написал он в "Фейсбуке" и отметил, что кто-то из них якобы разговаривал по-русски.

На опубликованных Цеголко кадрах видно, что стрыйскую площадь Независимости моментально заволокло дымом. Виновника уже задержали. им оказался 18-летний местный житель.

Порошенко проводит встречи с избирателями в преддверии досрочных выборов в Верховную раду, которые назначены на 21 июля. ЦИК Украины уже зарегистрировала более 3,3 тысячи кандидатов в депутаты.