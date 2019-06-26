Учёный предупредил об угрозе отравления воды в Байкале

По словам Андрея Федотова, концентрация в озере бактерий, продуцирующих токсины, выросла до предельных значений.

В Байкале продолжается увеличение концентрации токсинов, и при сохранении такой негативной динамики вода в озере в скором будущем перестанет соответствовать санитарным нормам. Такое заявление сделал директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов в ходе своего выступления на Всероссийском водном конгрессе.

Федотов пояснил, что причиной распространения токсинов стал рост концентрации бактерий. По данным учёного, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира. Именно она вносит серьёзные изменения в экосистему одного из крупнейших пресноводных озёр мира. В частности, из-за этих бактерий исчезают байкальские губки.

— Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветёт круглогодично, — отметил учёный.

Он также обратил внимание на негативное влияние на экологию масштабных лесных пожаров рядом с Байкалом. Федотов пояснил, что вместе с дымом в водную экосистему "поставляется" большое количество такого биогенного компонента, как аммоний.

Отметим, ранее стало известно, что туристам могут ограничить посещение Байкала. Как заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, на такую радикальную меру власти могут решиться из-за загрязнения берегов озера мусором, который в больших количествах оставляют после себя путешественники и отдыхающие.