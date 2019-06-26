Психиатр-нарколог рассказала, от чего зависимы москвичи

Оказалось, что жители мегаполиса питают слабость к спиртному, сладкому и просмотру новостей.

Москвичи больше всего зависимы от кофе, работы, материального комфорта и соцсетей. О главных пристрастиях жителей столицы рассказала врач — психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова.

— Среди главных пристрастий также алкоголь и вкусное с точки зрения вкусовых рецепторов питание — в первую очередь сладкое. К зависимостям, которые формируются в условиях мегаполиса, относятся в том числе кофемания и трудоголизм, — цитирует её агентство "Москва".

Москвичи также слишком часто смотрят новости и телепередачи, констатирует нарколог. Шевцова уточнила, что страсть к овощам и фруктам в определённый сезон не является патологией. Она советует от всей души есть клубнику, арбузы, дыни и другие сезонные ягоды, овощи и фрукты.

Ранее наркологи рассказали об опасности алкогольных коктейлей в жару.