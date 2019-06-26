Атака готовилась боевиком ИГИЛ, который дал присягу главарям террористической организации и действовал по указке эмиссаров.

ФСБ предотвратила теракт в Саратове. Атака готовилась в людном месте членом запрещённой террористической организации ИГИЛ*.

— В Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещённой на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ в местах массового пребывания граждан, — сообщили в ЦОС ФСБ.

У боевика обнаружили компоненты для СВУ и другие средства поражения. Кроме того, он организовал лабораторию в гараже, где собирался синтезировать взрывчатые вещества.

По данным ФСБ, злоумышленник дал присягу главарям ИГИЛ и действовал по их указанию. Боевик был нейтрализован силовиками.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.