В Саратове нейтрализовали сторонника ИГИЛ, готовившего теракт

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Фото © Flickr / Defence Images

Злоумышленник оборудовал подпольную лабораторию для производства взрывчатки, чтобы устроить подрыв.

В Саратове сторонник террористической организации ИГИЛ* оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован на месте. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

— Гражданин РФ приобрёл средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ, — уточнили в ЦОС.

Во время задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован бойцами спецподразделения ФСБ России. Силовики и гражданское население при спецоперации не пострадали.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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