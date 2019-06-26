В Саратове нейтрализовали сторонника ИГИЛ, готовившего теракт

Злоумышленник оборудовал подпольную лабораторию для производства взрывчатки, чтобы устроить подрыв.

В Саратове сторонник террористической организации ИГИЛ* оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован на месте. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

— Гражданин РФ приобрёл средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ, — уточнили в ЦОС.

Во время задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован бойцами спецподразделения ФСБ России. Силовики и гражданское население при спецоперации не пострадали.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.