На праздновании выпускного в Удмуртии утонул подросток

Выпускники одной из школ Удмуртии и их родители отправились отмечать начало взрослой жизни на базу отдыха "Глухомань", но это закончилось трагично. Один из выпускников утонул. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.
Инцидент произошёл днём. Решившего искупаться в водоёме молодого человека обнаружили мёртвым на дне водоёма.
— Игринским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о гибели 17-летнего жителя Красногорского района в результате утопления в водоёме (ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"), — сообщает ведомство.
Подобная ситуация уже случалась в Удмуртии в 2016 году. А прошлым летом на празднике по поводу выпускного в Иркутской области утонули школьник и пытавшийся спасти его студент. В Воронежской области один из выпускников девятого класса разбился насмерть после попытки нырнуть на мелководье.
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