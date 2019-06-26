В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом

В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду. Они утонули, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ЮВО сообщили, что трагедия произошла во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым". Десантники приземлились на воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

— Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули, — сообщили в ЮВО.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы и комиссия из центрального аппарата ВДВ.