Девушка умерла от укуса змеи на кладбище под Саратовом

Супруг пытался высосать яд, но безрезультатно. Через пять минут она потеряла сознание и больше в себя не приходила.

На кладбище в Александрово-Гайском районе Саратовской области вечером 25 июня от укуса змеи умерла 25-летняя девушка. Она навещала могилы вместе с мужем и родственниками.

По данным местных СМИ, супруг пытался высосать яд из раны, но безрезультатно. Через пять минут после укуса девушка потеряла сознание и умерла по дороге в больницу. Предварительной причиной смерти врачи назвали анафилактический шок, точную установит судмедэкспертиза.

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