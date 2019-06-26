Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь документ отправят на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Этот закон был одобрен сенаторами единогласно.

Напомним, проект был внесён в Госдуму российским лидером. 18 июня нижняя палата парламента приняла закон, после чего документ был отправлен на одобрение Совфеда.

Документ приостанавливает действие Договора о РСМД. Согласно законопроекту, решение об участии России в этом соглашении будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.