Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении серийного отравителя

На данный момент следователям удалось установить факт отравления как минимум 11 человек.

Против жителя Москвы Мурата С., подозреваемого в массовом отравлении людей с целью хищения их имущества, возбуждено сразу семь уголовных дел. Его подозревают в краже, грабеже и разбое. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Волк рассказала, что сначала в ходе следствия были возбуждены четыре уголовных дела — по статьям "Кража" и "Разбой". Были установлены 11 потерпевших.

— По результатам проверок возбуждено ещё три уголовных дела. Два из них — по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Разбой", одно — "Грабёж". Таким образом, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи, — сообщила Волк.

По версии следствия, 22-летний молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом, а когда те теряли сознание, грабил. Предположительно, от действий серийного отравителя пострадало как минимум 24 человека.

Позднее МВД опубликовало видео допроса предполагаемого серийного отравителя. Свою причастность к преступлениям мужчина не признал. По версии следствия, предполагаемый преступник подсыпал в газировку пострадавшим феназепам и клозапин, а также трамадол.