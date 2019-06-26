Скончался экс-гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский

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Фото © Facebook.com / Андрей Кабанов

В ансамбле он выступал с 1996 года. После раскола не ушёл в новый коллектив "Белорусские песняры", а остался с Мулявиным.

В Минске скончался музыкант Аркадий Ивановский. Он был гитаристом белорусской группы "Песняры" до распада коллектива. По сведениям белорусского портала tut.by, мужчина утонул.

Ивановский имел привычку по утрам до работы ездить на автомобиле купаться. Вот во время очередного заплыва и не выдержало сердце, — рассказали порталу в Минском институте современных знаний имени Широкова.

В августе этого года музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним пройдёт сегодня в Минске в ритуальном зале на Ольшевского, 12.

В ансамбле Владимира Мулявина "Песняры" Аркадий Ивановский выступал с 1996 года. После раскола он не ушёл в коллектив "Белорусские песняры", а остался в группе Мулявина до 2000 года. Затем после перерыва работал с ним в 2003–2004 годах.

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