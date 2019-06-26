Скончался экс-гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский

В Минске скончался музыкант Аркадий Ивановский. Он был гитаристом белорусской группы "Песняры" до распада коллектива. По сведениям белорусского портала tut.by, мужчина утонул.
— Ивановский имел привычку по утрам до работы ездить на автомобиле купаться. Вот во время очередного заплыва и не выдержало сердце, — рассказали порталу в Минском институте современных знаний имени Широкова.
В августе этого года музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним пройдёт сегодня в Минске в ритуальном зале на Ольшевского, 12.
В ансамбле Владимира Мулявина "Песняры" Аркадий Ивановский выступал с 1996 года. После раскола он не ушёл в коллектив "Белорусские песняры", а остался в группе Мулявина до 2000 года. Затем после перерыва работал с ним в 2003–2004 годах.
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