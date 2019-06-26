Стоимость биткоина взлетела до $13 тысяч

К резкому росту курса криптовалюта перешла в мае этого года после продолжительного удешевления.

Курс биткоина достиг очередного рекорда этого года. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты впервые с 20 января 2018 года повысилась до $13 тысяч. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объёму торгов криптовалютами биржи Binance.

Причём последнюю тысячу в стоимости биткоин прибавил буквально за несколько часов. Только сегодня утром он достиг отметки в $12 тысяч за единицу. Впрочем, от показателя в $13 тысяч после его достижения криптовалюта вскоре вновь откатилась.

Как писал Лайф, 6 мая впервые с 14 ноября 2018 года стоимость валюты преодолела психологическую отметку в $6 тысяч, а уже 22 июня курс взлетел до $11 тысяч.