Более 35 тысяч человек подали заявки на конкурс управленцев в Петербурге

В рамках первого этапа претенденты должны были заполнить анкету, написать эссе с идеями по развитию города и предложить социальный проект.

Организаторам конкурса "Мой город — мои возможности" поступило более 35 тысяч заявок от желающих получить работу в системе управления Санкт-Петербургом. Об итогах первого этапа сообщил городской Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

— Среди 35 тысяч желающих работать в исполнительной власти города — две трети петербуржцев, а также жители других регионов России и даже иностранных государств. Почти половина участников моложе 35 лет, — уточнили в комитете.

В рамках первого этапа претенденты должны были заполнить анкету, написать эссе с идеями по развитию Санкт-Петербурга и предложить социальный проект. Регистрация была завершена 24 июня в 23:59 мск. Далее участники должны совершить доброе дело и отправить видео с рассказом о нём. Те, кто справится с заданиями, будут допущены до дистанционного этапа, который определит полуфиналистов.

Финал конкурса "Мой город — мои возможности" пройдёт с 21 по 24 августа. Ожидается, что по итогам состязания выберут 100 победителей. Старт конкурсу 29 мая дал врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он уверен, что кадровый конкурс подарит "возможность реализовать свои способности, амбиции молодым и более опытным профессионалам и специалистам".

Ранее Александр Беглов сообщил, что выберет трёх советников из представителей молодёжной среды.