Дарт Вейдер выдвинулся в депутаты Верховной рады

Житель Киева Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную раду Украины. В качестве кандидата директора ООО "Тёмная сторона силы" Вейдера Дарта Викторовича зарегистрировал ЦИК страны.
Дарт Викторович Вейдер является гражданином Украины, он родился в 1987 году, не имеет судимостей и окончил высшее учебное заведение. Кандидата поддержала политическая партия "Блок Дарта Вейдера".
Ранее Лайф сообщал, что депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Дмитрий Палпатин взял в помощницы Дарт Александровну Вейдер.
А во время выборов в 2015 году Нацполиция задерживала Чуббаку. Электронная петиция о назначении Дарта Вейдера премьер-министром Украины набирала 25 тысяч подписей.
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