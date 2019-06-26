Дарт Вейдер выдвинулся в депутаты Верховной рады

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Ранее партия "Блок Дарта Вейдера" выдвигала на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.

Житель Киева Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную раду Украины. В качестве кандидата директора ООО "Тёмная сторона силы" Вейдера Дарта Викторовича зарегистрировал ЦИК страны.

Дарт Викторович Вейдер является гражданином Украины, он родился в 1987 году, не имеет судимостей и окончил высшее учебное заведение. Кандидата поддержала политическая партия "Блок Дарта Вейдера".

Ранее Лайф сообщал, что депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Дмитрий Палпатин взял в помощницы Дарт Александровну Вейдер.

А во время выборов в 2015 году Нацполиция задерживала Чуббаку. Электронная петиция о назначении Дарта Вейдера премьер-министром Украины набирала 25 тысяч подписей.

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