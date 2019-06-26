В Харькове появились таблички с названием проспекта маршала Жукова

С предложением вернуть проспекту историческое название ранее выступил мэр города.

Таблички с именем великого советского полководца Георгия Жукова снова появились на проспекте в Харькове, который ранее переименовали в проспект Григоренко. Новое название не прижилось, и горсовет поддержал возвращение проспекту исторического.

По данным местных СМИ, таблички с именем маршала Жукова начали устанавливать накануне ночью. Они появились уже на домах № 17, 19, 21, 23, 31. Однако дальнейшую установку рабочие были вынуждены прекратить — на место вызвали полицию, и те распорядились отложить дальнейшие манипуляции.

Как ранее сообщал Лайф, более пяти тысяч жителей Харькова подали петицию с требованием вернуть проспекту историческое название. В их числе был мэр города Геннадий Кернес. Горсовет Харькова поддержал предложение.

Отметим, что это происходит в стране на фоне масштабной декоммунизации. При президенте Петре Порошенко на Украине приняли закон о запрете советских символов. Его следствием стало массовое переименование географических объектов, названных именами советских деятелей.