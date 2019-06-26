В Сибири малыш два дня пробыл в квартире с телом умершего отца

Сотрудники МЧС и полиции прибыли на место происшествия после жалобы соседей на неутихающий плач ребёнка.

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик два дня находился рядом с телом умершего отца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный главк МВД.

Соседи пожаловались в полицию на непрекращающийся плач малыша. На место ЧП приехала инспектор по делам несовершеннолетних. Так как реакции на стук в дверь не последовало, были вызваны спасатели, которые взломали её.

Экспертиза выяснила, что найденный в квартире мужчина умер уже двое суток назад. Двухлетний малыш находился рядом с телом один.

Мальчик был обследован в местном отделении клинической больницы. По заверениям врачей, состояние ребёнка не вызывает беспокойства.

Как сообщает "Московский комсомолец", вскоре в полицию обратилась мать ребёнка. По словам женщины, она ушла из дома после семейной ссоры. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Ранее Лайф писал, что полицейские спасли двух малолетних детей, содержавшихся в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы.