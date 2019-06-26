Против двух жителей Магадана возбудили дело за надпись "город-отстой"

В соцсетях не все осудили поступок парня и девушки. Многие согласились, что в городе много проблем.

В Магадане двое местных жителей взяли баллончики с краской и изменили надпись "город золотой" рядом с аэропортом на "город-отстой". Прокуратура региона постановила возбудить уголовное дело по статье "Вандализм", сообщает РИА "Новости".

— Свой поступок они объяснили тем, что таким образом выразили своё отношение к Магадану. При этом люди не учитывали того, что над плакатом работали сотрудники мэрии, что он, возможно, нравился другим людям, — цитирует агентство заявление прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что максимальная санкция по вменяемой молодым людям статье предусматривает тюремное заключение на срок до 3 лет.

Ранее Лайф сообщал, что раскрасившим "Катюшу" на новосибирском обелиске ВОВ дали реальный срок.