Муфтий из Владикавказа пожелал народу Ингушетии достойного преемника Евкурова

Отметим, что будущий глава Ингушетии родился и провёл детство именно в Северной Осетии.

Муфтий Республики Северная Осетия — Алания Хаджимурат Гацалов отозвался о Юнус-Беке Евкурове как об искреннем человеке, который всегда был предан своему делу и своей республике. И его решение подать в отставку — это мужской поступок, который должен открыть дорогу достойному преемнику.

— Вы посмотрите, как много при его правительстве было сделано. Ингушетия переживает большой подъём в образовании, социальной сфере. Сегодня очень много ингушских ребят учатся в московских вузах и за рубежом, это тоже достижение Евкурова, — перечислил Гацалов.

По словам североосетинского муфтия, Евкуров всегда был конструктивен во всём, в том числе в религиозных отношениях. Он старался наладить взаимоотношения между людьми, между республиками и конфессиями, и ему это всегда удавалось.

— Ислам — это религия, которая призывает к взаимопониманию, добродетели, что Евкуров и делал, и я желаю ему на новых поприщах добра. Мы все живём и стремимся создать правильное будущее. Я желаю Ингушетии такого же позитивного и стратегически правильного преемника, — добавил он.

Отметим, что сам Евкуров родился и провёл раннее детство в небольшом селе на юге Пригородного района Северной Осетии, а учился в школе-интернате в Беслане.

Как ранее сообщал Лайф, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, это не стало сюрпризом для Кремля.

Напомним, Евкуров возглавляет республику с 2008 года. Сообщалось, что он может продолжить карьеру по военной линии.