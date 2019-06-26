В Кремле оценили вероятность обсуждения "сделки века" на встрече Путина и Трампа

Она подразумевает многомиллиардные вливания в Ближний Восток для снятия напряжённости в отношениях между странами.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить продвигаемую американцами "сделку века" по палестино-израильскому конфликту, если Вашингтон её поднимет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Если американская сторона посчитает это необходимым, то, наверное, конечно, она поднимет эту тему, — сказал Песков журналистам.

Ранее Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта, который он называет сделкой века. Она предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину, Египет, Иорданию и Ливан в размере 50 миллиардов долларов. Палестинская сторона восприняла предложенный США план попыткой её подкупить.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обеспокоенности России такой сделкой.