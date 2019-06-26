СБУ планировала убийства глав силовых ведомств ДНР при помощи машинок с бомбами

Радиоуправляемые игрушки злоумышленники хотели начинить взрывчаткой и незаметно направить их к своим жертвам.

Правоохранители Донецкой Народной Республики опубликовали видео задержания, допросов и обысков у членов группы украинских диверсантов, проживавших в Донецке. Согласно данным следствия, а также показаниям самих задержанных, они готовили покушения на глав силовых ведомств ДНР. Как говорится на видео, в своём арсенале агенты СБУ имели стрелковое оружие, включая снайперскую винтовку, гранаты, взрывчатку, которую планировалось заложить в игрушечные машинки на радиоуправлении для дистанционного подрыва.

— Мы ехали в машине с тайником в газовом баллоне. Там была взрывчатка, пистолеты были, радиоуправляемые машинки. Планировалось начинить их пластидом, ну, взрывчаткой, и использовать для нейтрализации конвоя. Всё достаточно просто: два провода выведены, внутрь закладывается взрывчатка, вставляется детонатор. На пульте [управления] есть рычажок, должен произойти взрыв. Были у нас средства связи, средства наблюдения, запасные номера, средства подавления сигналов, — сообщил в ходе допроса один из диверсантов с позывным Фокс .

Также задержанные назвали имена своих кураторов в СБУ. В частности, по их словам, одним из руководителей был агент пятого департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала с позывным Швед. По словам задержанных, данное управление украинской спецслужбы создавалось при активном участии сотрудников ЦРУ США.

Как сообщал Лайф, именно Андрея Байдала власти ДНР назвали одним из причастных к убийству первого лидера народной республики Александра Захарченко. Как подчеркнули представители спецслужб ДНР, коллега Байдалы Сергей Моторин причастен к убийству командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола.