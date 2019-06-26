В подмосковной больнице произошло массовое отравление физраствором

После установки капельниц у больных резко повысилась температура и начался озноб. Их доставили в Солнечногорскую ЦРБ.

Девять человек в возрасте от 47 до 88 лет отравились физраствором во время лечения в больнице посёлка Ржавки в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Пострадавшим пациентам утром 25 июня ставили капельницы с различными лекарственными препаратами, в состав которых также входил и физраствор. После процедур у них резко повысилась температура и начался озноб. Их в срочном порядке доставили в Солнечногорскую ЦРБ.

Лайф публикует список пострадавших:

Русианов Вадим С., 60 лет Петрова Елена С., 51 год Таросян Айк Ф., 47 лет Копейкин Валерий Е., 66 лет Марколов Юрий И., 88 лет, Видковский Алексей Н., 57 лет Мельников Андрей П., 57 лет Галилулина Нурия С., 61 год Пантелеев Сергей А., 70 лет

Врачам Солнечногорской ЦРБ удалось стабилизировать состояние пациентов. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В причинах массового отравления разбирается СКР. Правоохранители опрашивают медперсонал и пациентов сельской больницы, изымают образцы физраствора.

Ранее сообщалось, что в Британии врач перепутал бутылки и залил в лёгкие пациента чистящее средство для медицинских приборов.