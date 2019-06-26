В подмосковной больнице произошло массовое отравление физраствором

Девять человек в возрасте от 47 до 88 лет отравились физраствором во время лечения в больнице посёлка Ржавки в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Пострадавшим пациентам утром 25 июня ставили капельницы с различными лекарственными препаратами, в состав которых также входил и физраствор. После процедур у них резко повысилась температура и начался озноб. Их в срочном порядке доставили в Солнечногорскую ЦРБ.
Лайф публикует список пострадавших:
- Русианов Вадим С., 60 лет
- Петрова Елена С., 51 год
- Таросян Айк Ф., 47 лет
- Копейкин Валерий Е., 66 лет
- Марколов Юрий И., 88 лет,
- Видковский Алексей Н., 57 лет
- Мельников Андрей П., 57 лет
- Галилулина Нурия С., 61 год
- Пантелеев Сергей А., 70 лет
Врачам Солнечногорской ЦРБ удалось стабилизировать состояние пациентов. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В причинах массового отравления разбирается СКР. Правоохранители опрашивают медперсонал и пациентов сельской больницы, изымают образцы физраствора.
Ранее сообщалось, что в Британии врач перепутал бутылки и залил в лёгкие пациента чистящее средство для медицинских приборов.
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