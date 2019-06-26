Незрячая девушка выиграла суд после отказа в приёме её на работу

Жительница Краснодарского края получит денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

В Краснодаре незрячая девушка, которая подала иск из-за отказа в приёме на работу, выиграла судебный процесс. Таким образом, это стало первым случаем в российской судебной практике, когда коллегия встала на сторону незрячего человека, которому отказали в приёме на работу из-за собаки-поводыря.

Анастасия Блинова обратилась в суд с требованием компенсировать моральный ущерб. Первое слушание по её делу состоялось 24 апреля в Октябрьском районном суде, последнее — 21 июня. После четырёх заседаний суд частично удовлетворил требования девушки.

Судья отклонил просьбу в заключении трудового договора, однако признал отказ в приёме на работу из-за собаки-поводыря необоснованным и постановил взыскать компенсацию морального вреда. В результате девушке выплатят денежную сумму в размере 15 тысяч рублей.

— Это очень важное событие, потому что наконец-то создан прецедент по этому делу. Другие люди, которым отказывают в приёме на работу по такой причине, могут ссылаться на этот случай, — сказала девушка Лайфу.

Она рада тому, что хоть и частично, но выиграла дело. Достигнута её главная цель — защита прав незрячего.

Напомним, Блинова хотела устроиться юридическим консультантом. В компании решили, что она не сможет выполнять работу, и отказались рассматривать её в качестве кандидатки на должность.