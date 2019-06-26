Песков подверг сомнению достоверность опроса о "пытках каждого десятого в РФ"

Официальный представитель Кремля отметил, что нужно изучить в том числе выборку респондентов, методологию исследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике данные "Левада-центра" о том, что каждый десятый опрошенный якобы сталкивался с пытками со стороны силовиков.

— Смотрите, сейчас на конференц-коле, наверное, человек 30 есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка? Назовите себя, — обратился к сотрудникам СМИ Песков, однако никто не ответил утвердительно. — Нужно тщательно проанализировать, какая работа была проведена (центром. — Прим. Лайфа).

В то же время Дмитрий Песков напомнил о недавнем резонансном случае с задержанием журналиста Ивана Голунова, уточнив, что это был отдельный случай и на конференц-коле его нет.

— Мы видели этот опрос. Сообщения в СМИ видели, сам материал и анализ пока не читали, пока не было времени ознакомиться, — отметил Песков, пояснив, что необходимо очень внимательно проанализировать, какая была выборка респондентов для исследования, какой именно вопрос задавался, какая методика применялась.

Напомним, задержание журналиста Ивана Голунова произошло 7 июня. В МВД в тот день сообщили, что у него якобы нашли наркотик мефедрон, а адвокат утверждал, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Кроме того, сообщалось, что журналист был якобы сильно избит полицейскими. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

Сначала Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Потом экспертиза показала, что у Голунова нет следов наркотиков на теле. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что у следствия больше нет претензий к журналисту. Также он попросил президента России Владимира Путина уволить двух генералов по итогам дела Голунова.