У российского режиссёра украли кинокомпанию

Родион Бельков узнал о произошедшем из письма от налоговиков. В документах значилось имя нового руководителя студии.

Выпускник ВГИКа Родион Бельков в феврале 2019 года зарегистрировал собственную кинокомпанию (ООО "Ермак"), а спустя всего месяц её украли. По данным Life Shot, мошенники с помощью поддельных документов сменили гендиректора компании.

О потере собственной компании Бельков узнал из письма от налоговой. В документе говорилось, что новым гендиректором киностудии "Ермак" является некий Дмитрий Филатов. Вернуть компанию начинающий режиссёр не может, потому что новый гендиректор предоставил в ФНС все необходимые документы, включая нотариальное согласие, якобы подписанное Бельковым. Зарегистрировать её заново тоже не получается, поскольку название "Ермак" уже занято.

Ранее сообщалось, что Фонд кино подал иск к кинокомпании Enjoy Movies на 112,9 миллиона рублей.