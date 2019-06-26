В МИД РФ уточнили цель полёта российского военного самолёта в Венесуэлу

Там подчеркнули, что размер контингента России на территории этого государства не изменился.

Количество российских военных специалистов в Венесуэле не увеличилось после того, как в начале недели в стране приземлился российский самолёт. Произошла лишь ротация персонала, обслуживающего военную технику. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

— Наш контингент не усилился нинасколько, потому что речь идёт о прибытии наших военных специалистов, которые работают по контрактам на поддержание технического состояния той техники, которая была поставлена, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в марте сообщалось, что российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу на самолётах Ан-124 и Ил-62 и привезли с собой 35 тонн груза. Газета The Wall Street Journal в начале июня писала, что россияне покинули страну. Это утверждал и президент США Дональд Трамп, но в МИД РФ информацию опровергли.

О новом прибытии российского военного самолёта в эту страну ранее сообщило агентство Reuters. В МИД РФ уже заявляли, что в Венесуэлу на его борту прибыли специалисты, занимающиеся обслуживанием техники.