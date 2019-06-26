У "Магнита" снова сменился гендиректор

Причиной ухода Ольги Наумовой из компании стали разногласия с советом директоров. Однако акции ретейлера отреагировали на кадровые перестановки небольшим ростом.

Генеральный директор одной из крупнейших розничных сетей России — "Магнит" — Ольга Наумова покидает свой пост. Об этом говорится в сообщении, размещённом в среду на сайте компании. Её должность займёт Ян Дюннинг — действующий президент ретейлера. Таким образом, он будет замещать два руководящих поста в компании одновременно.

Причиной очередной смены гендиректора в "Магните" стали разногласия с советом директоров.

— Ольга Наумова <...> приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса, — информирует пресс-служба ретейлера.

К слову, акции ретейлера на Московской бирже отреагировали на смену гендиректора небольшим ростом. По состоянию на 11:22 мск стоимость акции ретейлера выросла на 3,32% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 3812,5 рубля.

Ольга Наумова пришла в "Магнит" в мае 2018 года на должность исполнительного директора, а в июне того же года она стала гендиректором, сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

Ранее Лайф сообщал, что "Дикси", "Магнит" и "Пятёрочку" признали худшими магазинами Москвы. К такому выводу пришло агентство по управлению онлайн-репутацией Digital Guru, проанализировав 361 тысячу отзывов в геосервисах "Яндекс.Карты" и Google Maps.