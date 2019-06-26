Лихач на BMW поставил рекорд нарушения скорости на Крымском мосту

Максимальная разрешённая скорость на транспортном переходе через Керченский пролив составляет 90 км/ч.

Водитель на BMW поставил новый рекорд нарушения на Крымском мосту, разогнавшись до 243 километров в час. Об этом рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.

— Человек очень сильно спешил — хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость. Надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью! — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, этот рекорд был установлен в феврале. Лихач попал в объективы камер, которых на Крымском мосту десять штук. За нарушение водитель получил максимальный штраф — пять тысяч рублей. Леонтьев напомнил, что максимальная разрешённая скорость на транспортном переходе через Керченский пролив составляет 90 километров в час.

Ранее сообщалось, что за год по Крымскому мосту проехало пять миллионов автомобилей, в их числе — почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов.