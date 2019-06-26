СК опроверг информацию о том, что следствие определило убийцу жены Соколова

В ведомстве заявили, что расследование резонансного преступления продолжается. Проводятся допросы.

Информация о том, что младший сын хоккеиста Максима Соколова является главным подозреваемым по делу об убийстве собственной матери, не является достоверной. Об этом Лайфу сообщил представитель главного управления СК РФ по Ленинградской области.

Ранее в СМИ появились сведения, что, по версии следствия, однозначно именно 15-летний Арсений нанёс ножевые ранения матери и тяжело ранил старшего брата. Также сообщалось, что после прохождения психиатрической экспертизы подростку будут предъявлены обвинения и ему изберут меру пресечения.

В пресс-службе ведомства опровергли данную информацию и заявили, что по данному делу были назначены следственные экспертизы, продолжаются допросы знакомых и родственников фигурантов дела. Предварительное следствие в совокупности будет длиться два месяца.

Напомним, 13 июня в коттедже посёлка Новая Романовка нашли тело супруги известного хоккейного вратаря Соколова. Рядом с женщиной лежал её 18-летний сын с ножевыми ранениями. Позже по подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего сына убитой Арсения Соколова. Позднее ему продлили арест на 72 часа, после чего отпустили на свободу из изолятора временного содержания.

По словам же самого подростка, его мать убил старший брат, а сам Арсений набросился на него уже в порыве ярости. Между тем в школе, где учится младший сын хоккеиста, описывали его не с лучшей стороны.