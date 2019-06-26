Пресс-секретаря Зеленского допросят из-за слов об убийствах жителей Донбасса

В одном из интервью представитель президента признала, что ВСУ могут стрелять по жилым домам.

Военная прокуратура допросит пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель из-за её заявления о том, что вооружённые силы страны убивают мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, представителя Зеленского ждут на допрос 26 или 27 июня.

Как писал Лайф, Мендель заявила в эфире телеканала "1+1", что украинские военные нередко ведутся на "провокации" ополченцев, когда якобы в них стреляют из жилых домов, детсадов и других мест, где находятся мирные жители. Она не исключила, что бойцы ВСУ убивают мирных граждан ответным огнём.